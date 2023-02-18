Ekibi bile belli oldu! Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Arda Turan oluyor... İşte resmi açıklama tarihi

Adı birçok kulüp ile anılan Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerinde ilk adımının neresi olacağı merak edilirken, Barış Yurduseven yaptığı paylaşımla "Ümit Milli Takım sorumluluğuna Arda Turan getiriliyor. TFF önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamayı yapacak." ifadelerini kullanmış ve bu paylaşım oldukça ses getirmişti.