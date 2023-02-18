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  4. Ekibi bile belli oldu! Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Arda Turan oluyor... İşte resmi açıklama tarihi

Ekibi bile belli oldu! Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Arda Turan oluyor... İşte resmi açıklama tarihi

18.02.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray altyapısından yetişerek büyük başarılara imza atan Arda Turan, TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans Antrenörlük kursuna katılarak teknik direktörlük için ciddi adımlar atmaya başlamıştı. Teknik direktörlük kariyerine hangi takım ile başlayacağı merak edilen Turan'ın yeni adresinin yanı sıra ekibi dahi belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Arda Turan, aktif futbolculuk hayatını noktalamasının ardından, kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı aldığı biliniyordu. Futbolu bıraktıktan sonra TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans Antrenörlük kursuna katılan Arda Turan, teknik direktörlük için ciddi adımlar atmaya başlamıştı.

Adı birçok kulüp ile anılan Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerinde ilk adımının neresi olacağı merak edilirken, Barış Yurduseven yaptığı paylaşımla "Ümit Milli Takım sorumluluğuna Arda Turan getiriliyor. TFF önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamayı yapacak." ifadelerini kullanmış ve bu paylaşım oldukça ses getirmişti.

Konuyla alakalı yaşanacak gelişmeler yakından takip edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlardaki antrenörlerde köklü bir değişime gitti.

TFF'DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

TFF'DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop tarafından daha önce görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Hami Mandıralı’dan sonra genç milli takımlarda Arda Güler, Emre Demir, Ahmet Can Kaplan, Arda Turan, Özan Kabak, Yunus Akgün, Necip Uysal, Caner Erkin, Çağlar Söğüncü gibi bir çok yıldız oyuncuyu A Milli Takım'a kazandıran Teknik Direktör Şenol Ustaömer, Turan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mehmet Bölükbaşı’nın görevlerine son verildi.

CAMİA ŞAŞKIN

CAMİA ŞAŞKIN

Milli takıma bir çok oyuncu kazandıran teknik direktör Şenol Ustaömer’in görevden alınması camiada şaşkınlık yaratırken, yeni isimlerin Pazartesi günü yeni görevlerine başlayacakları öğrenildi.

EKİBİ BELLİ OLDU!

EKİBİ BELLİ OLDU!

DHA'nın haberine göre, Arda Turan’ın Tolunay Kaflas’ın görevine geleceği ve kadrosunda şu isimlerin yer alacağı öğrenildi: "Hakan Balta, Uğur İnceman, Barış Özbek, Hakan Ünsal, Bayram Bektaş, İbrahim Toraman"

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