Ekranlara ara verdi! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti... İlker Ayrık 17 dönümlük araziye çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Uzun bir süre sunduğu Yaparsın Aşkım yarışması ile izleyicileri ekrana kilitleyen İlker Ayrık bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Geniş Aile'de hayat verdiği 'Mürsel Koçak' karakteriyle de hafızalarımıza kazındı.
ORGANİK TARIM BİLE YAPIYOR
Şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren ünlü isim kendini doğaya verdi.
Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir arazide çiftlik kuran İlker Ayrık doğa ile içe içe bir yaşam sürüyor.
Ayrık çiftliğinde, sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım bile yapıyor.
Ünlü isim daha önce, “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" diyerek yaşadığı hayatı anlatmıştı.
Ayrı geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenmiş ve restoranlardan kendisine bir yer kiraladığını açıklamıştı.