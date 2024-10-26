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  4. Ekranlara ara verdi! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti... İlker Ayrık 17 dönümlük araziye çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Ekranlara ara verdi! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti... İlker Ayrık 17 dönümlük araziye çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.10.2024 11:21
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Sunduğu programlar ve rol aldığı yapımlardaki karakterlerle hafızalara kazınan İlker Ayrık bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Tasını tarağını toplayıp Beykoz’un İshaklı Köyü’nde çiftlik kuran Ayrık burada doğa ile iç içe yaşıyor.

Uzun bir süre sunduğu Yaparsın Aşkım yarışması ile izleyicileri ekrana kilitleyen İlker Ayrık bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Geniş Aile'de hayat verdiği 'Mürsel Koçak' karakteriyle de hafızalarımıza kazındı.

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ORGANİK TARIM BİLE YAPIYOR

Şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren ünlü isim kendini doğaya verdi.
Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir arazide çiftlik kuran İlker Ayrık doğa ile içe içe bir yaşam sürüyor.
Ayrık çiftliğinde, sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım bile yapıyor.
Ünlü isim daha önce, “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" diyerek yaşadığı hayatı anlatmıştı.
Ayrı geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenmiş ve restoranlardan kendisine bir yer kiraladığını açıklamıştı.
Anahtar Kelimeler:
İlker Ayrık
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