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  4. Ekranlara yansımamıştı! Jesus yerde yatan İstanbulsporlu oyuncuya önce tepki gösterdi, sonra başını okşadı

Ekranlara yansımamıştı! Jesus yerde yatan İstanbulsporlu oyuncuya önce tepki gösterdi, sonra başını okşadı

31.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 5-2 gibi net bir skorla geçerken, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus karşılaşmanın ardından sosyal medyada gündem oldu. Portekizli hoca, Fenerbahçe yedek kulübesinin olduğu bölümde sakatlanan ve yerde yatan İstanbulsporlu futbolcuya önce tepki gösterdi, sonra başını okşadı. O anlar, o esnada tribünde kayıtta olan bir taraftar tarafından görüntülendi.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken, mücadelenin ardından oldukça konuşulan bir görüntü ortaya çıktı.

ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİ, SONRA BAŞINI OKŞADI!

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İstanbulsporlu bir futbolcunun Fenerbahçe yedek kulübesinin olduğu bölümde sakatlanarak yerde yattığı esnada teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya önce tepki gösterdiği sonrasında ise başını okşadığı anlar, o sırada tribünde kayıtta olan bir seyirci tarafından görüntülenirken, İstanbulspor sağlık ekibi çalışanları da Portekizli çalıştırıcının bu çıkışına tepki gösterdi.

Jesus'un tedavi sırasında da bir şeyler anlattığının görülürken, o anlar sosyal medyada gündem oldu ve binlerce yorum aldı.

İŞTE O ANLAR...

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