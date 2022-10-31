Ekranlara yansımamıştı! Jesus yerde yatan İstanbulsporlu oyuncuya önce tepki gösterdi, sonra başını okşadı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken, mücadelenin ardından oldukça konuşulan bir görüntü ortaya çıktı.

ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİ, SONRA BAŞINI OKŞADI!

İstanbulsporlu bir futbolcunun Fenerbahçe yedek kulübesinin olduğu bölümde sakatlanarak yerde yattığı esnada teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya önce tepki gösterdiği sonrasında ise başını okşadığı anlar, o sırada tribünde kayıtta olan bir seyirci tarafından görüntülenirken, İstanbulspor sağlık ekibi çalışanları da Portekizli çalıştırıcının bu çıkışına tepki gösterdi.

Jesus'un tedavi sırasında da bir şeyler anlattığının görülürken, o anlar sosyal medyada gündem oldu ve binlerce yorum aldı.

İŞTE O ANLAR...