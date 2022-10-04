YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

04.10.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi Denizcilik Müsteşarı Olomo Eya Alejo Sema başkanlığındaki heyet, Trabzon Liman Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ekvator Ginesi Denizcilik Müsteşarı Olomo Eya Alejo Sema ve beraberindekileri kabul eden Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trabzon Limanı ve Albayrak Limancılık olarak Ekvator Ginesi ile bundan sonra çok daha iyi ilişkiler kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Heyeti, Trabzon ve Trabzon Limanı hakkında bilgilendiren Ermiş, Trabzon Limanı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli limanlarından biri olduğuna işaret ederek, "Liman, uluslararası tarihi İpek Yolu üzerinde yer almıştır, Asya ile Avrupa arasında ve Rusya ile Ortadoğu arasında önemli bir köprü görevi üstlenmektedir." dedi.

Ermiş, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalardan sonra Trabzon Limanı'nın ticarette de önemli bir ivme kazanmaya başladığını belirterek, Trabzon Limanı'nın tecrübesini, Albayrak Grubu'nun limancılık faaliyeti içerisinde yurt dışına yaymaya devam edeceklerini kaydetti.

Ekvator Ginesi Denizcilik Müsteşarı Olomo Eya Alejo Sema da Trabzon'da çok güzel karşılandıklarını belirterek, daha iyi ilişkiler kuracaklarını sözlerine ekledi.

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Ekvator Ginesi heyetinden Trabzon Liman Başkanlığı'na ziyaret

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzon trabzon limanı

Trabzon Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:14
Öğle
12:15
İkindi
15:30
Akşam
18:07
Yatsı
19:26
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.