Elazığ'da "25. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" başladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "25. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" kapsamında Şairler Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Şair Abay Kunanbay anısına ve "birlik" temasıyla düzenlenen etkinliğe, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Doğu Türkistan, KKTC, Irak ve Türkiye'den 21 şair katıldı.

İzzetpaşa Camisi önünde toplanan şairler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrakları ve mehter takımı eşliğinde Valilik Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda, Elazığ Belediyesi mehter takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Vali Ömer Toraman, programın açılışında, "Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" etkinliğinin Şairler Yürüyüşü ile başladığını söyledi.

Uzun süre ara verildikten sonra etkinliğin yeniden başlamasından mutluluk duyduğunu ifade eden Toraman, etkinliğin Valilik, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde yapıldığını aktardı.

Programın önemli olduğunu dile getiren Toraman, şöyle konuştu:

"Anlamları olan bir etkinlik. Bunu tekrar düzenlemiş olmak bizim için mutluluk verici. 25 yıl az bir zaman değil, inşallah nice çeyrek yıllara diyelim. Bu yıl 'birlik' teması üzerinde tertiplendi. Türk dünyasında bir uyanış var. 'Dilde, fikirde, işte birlik.' sloganının bugün de canlı tutulması için atılmış bir adım. Biz biriz, ata topraklarıyla Anadolu'yu birleştiren büyük bir milletiz. Bu yüzden temamız birlik."