ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
H.G. idaresindeki 06 FY 2887 plakalı beton mikseri, Baskil yolu 7. kilometresinde S.A. yönetimindeki 33 DDD 03 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri yolun kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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