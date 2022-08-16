YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

16.08.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

H.G. idaresindeki 06 FY 2887 plakalı beton mikseri, Baskil yolu 7. kilometresinde S.A. yönetimindeki 33 DDD 03 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza

Elazığ Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:31
Öğle
12:33
İkindi
16:19
Akşam
19:24
Yatsı
20:50
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.