İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen araçta dedektör köpek "Nina" ile yapılan detaylı aramada, koltukların altındaki salça bidonu içerisine gizlenmiş 100 gram metamfetamin ve 1988 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Elazığ'da bir araçta ve salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

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