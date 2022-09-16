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Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

16.09.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlardan 448 hak sahibi için kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık 2020'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı belde ve köylerdeki 448 hak sahibi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekimi törenle gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, hak sahiplerinin bir an önce konutlarına kavuşmaları için yürütülen çalışmanın sürdüğünü söyledi.

Devletin hak sahiplerine konutlarını teslim etmek için büyük gayret gösterdiğini aktaran Toraman şöyle konuştu:

"Elazığ merkezde bu kura çekildikten sonra 274 hak sahibi kaldı. Bunlar için de Yemişlik Mahallesi'nde 13. ve 14. etap inşaatlarımız başladı. Yer teslimi yapıldı. Temelleri atılıyor. Onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Bugünkü kura ile Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen depremlerden sonra ağır hasarlı olup hak sahibi olan vatandaşlarımız için 20 bin 307 konutun kurasını çekmiş bulunuyoruz."

Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

Elazığ'da depremden etkilenen 448 hak sahibi için kura çekildi

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