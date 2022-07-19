YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

19.07.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

R.K. (16) idaresindeki 72 DT 300 plakalı buğday hasadında kullanılan çift römorklu traktör, Gözeli kara yolunun Kavak köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan R.K, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan R.K, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza

Elazığ Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:22
Sabah
05:07
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:52
Yatsı
21:29
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.