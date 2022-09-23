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Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

23.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da 485 personelin katılımıyla "Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Açıklamada, Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşların desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği vurgulandı.

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı

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