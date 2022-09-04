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Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

04.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

N.A. yönetimindeki 23 LH 773 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Mollakendi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü N.A. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri sıkıştığı araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

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trafik kazası Elazığ

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