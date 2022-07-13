ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Köryusuf köyünde yaşayan 70 yaşındaki Aynur Yıldırım'ın ineği üzeri saclarla kapatılan ve kullanılmayan su kuyusuna düştü.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, iş makinesindeki halata bağladıkları ineği, yaklaşık 40 dakikalık çalışmayla kuyudan çıkardı.
Yıldırım, ekiplere teşekkür etti.
Elazığ'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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