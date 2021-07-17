YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

17.07.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazide hayvan otlatırken rahatsızlanan çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede çobanlık yapan Sami Aydemir (60), Yukarı Demirci köyünde arazide hayvan otlattığı sırada rahatsızlandı. Yüksek ateş ve bulantı şikayeti olan Aydemir, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak durumunu bildirdi.

Sağlık ekipleri yol şartlarının elverişli olmaması nedeniyle Aydemir'in bulunduğu dağlık alana 3 saat yürüyerek ulaştı. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Aydemir için bölgeye ambulans helikopter istendi.

Aydemir, bölgeye gönderilen ambulans helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Elazığ'da rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:05
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:54
Yatsı
21:31

Elazığ Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Binnur Eczanesi
Merkez
Demirbaş Eczanesi
Merkez
Kardelen Eczanesi
Merkez
Şark Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.