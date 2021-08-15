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Elazığ'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 tır yardım malzemesi ile arazöz gönderildi

15.08.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Valisi Erkaya Yırık: - "Bizim milletimiz birlik ve beraberliği sayesinde her zaman için bütün güçlüklerin üstesinden gelmeyi bilmiştir"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan su ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı iki tır ile valilik mobil giyim tırı ve bir arazöz Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere Kastamonu'ya gönderildi.

Afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için su, gıda, hijyen ve tekstilden oluşan 2 tır yardım malzemesi ile bir arazöz, AFAD lojistik deposundan Elazığ Valisi Erkaya Yırık tarafından Kastamonu'ya uğurlandı. Valilik mobil giyim tırı ise dün itibarıyla yola çıkarılmıştı.

Vali Yırık, burada yaptığı konuşmada, sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından kente yardım gönderildiğini anımsatan Yırık, bugün de kendilerinin hem selden hem de Antalya ve çevresinde yangından etkilenen bölgelere yardım göndermeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dün itibarıyla valiliğimizin mobil giyim tırı yola çıktı. Bugün de yine AFAD'ımızın bu yeni binasında gerek hayırseverlerimizin gerekse valiliğimizin tedarik etmiş olduğu başta çocuk bezi olmak üzere battaniye, nevresim, gıda kolisi ve içme suyu olmak üzere iki adet tırımızı burada hazır hale getirdik. Hep birlikte sel felaketinin yaşandığı Karadeniz bölgemize uğurlayacağız. Yine aynı şekilde oradaki altyapı çalışmalarına yardımcı olmak üzere bir adet arazözü de yola çıkaracağız."

Afet bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda imkanları ölçüsünde yardım göndermeye devam edeceklerini aktaran Yırık, şöyle devam etti:

"Bizim milletimiz birlik ve beraberliği sayesinde her zaman için bütün güçlüklerin üstesinden gelmeyi bilmiştir. Bugün de aynı yardımlaşma duygularını yaşıyor ve tüm Türkiye olarak bunu göstermeye devam ediyoruz. Dün itibarıyla 4 adet vakıf personelimizi afetten etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmaları ve katkı sunmaları için gönderdik. İnşallah bu tür felaketleri bir daha yaşamayız. Dediğim gibi bizim milletimizin yardımlaşma ve kucaklaşma duygusu olduğu sürece tüm güçlükleri yenmeyi bileceğiz."

Uğurlama programına İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı da katıldı.

Elazığ'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 tır yardım malzemesi ile arazöz gönderildi

- Elazığ Valisi Erkaya Yırık: - "Bizim milletimiz birlik ve beraberliği sayesinde her zaman için bütün güçlüklerin üstesinden gelmeyi bilmiştir"

Elazığ'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 yardım tırı ile arazöz gönderildi

Elazığ'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 yardım tırı ile arazöz gönderildi

Elazığ'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 yardım tırı ile arazöz gönderildi

Elazığ'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 yardım tırı ile arazöz gönderildi

Elazığ'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 yardım tırı ile arazöz gönderildi

Elazığ'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 yardım tırı ile arazöz gönderildi

Elazığ'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 yardım tırı ile arazöz gönderildi

Elazığ'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 3 yardım tırı ile arazöz gönderildi
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