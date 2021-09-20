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Elsa Hosk'un bebeğiyle çıplak pozlar vermesi tepki çekti! "Eğer bunun porno olduğunu düşünüyorsanız..."

20.09.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Elsa Hosk çırılçıplak fotoğrafını paylaşmasının ardından bazı kötü yorumlara maruz kaldı. Elsa Hosk minik bebeğiyle pozlarına gelen kötü yorumlara yanıt verdi.

İsveçli bir model Elsa Hosk Hosk Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, H&M, Anna Sui, Lilly Pulitzer ve Guess gibi markalar için çalıştığı için dünyaca ünlü bir isim. Elsa Hosk Şubat ayında kızı Tuuli'yi dünyaya getirmişti.

Hatta doğumundan bir süre sonra bebeğini emzirdiği fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştığı için çirkin yorumlara maruz kalmıştı. Elsa Hosk yine tartışma yarattı, nedeni ise bebeği ile birlikte çektirdiği çıplak fotoğrafları paylaşması.

"ÇIPLAK OLMAK KONUSUNDA GARİP HİSSETMEDİM"

Bebeğinin de çıplak olduğu fotoğrafları bazı takipçileri beğenirken, bazıları bunun yanlış olduğunu, rızası olmadan çocuğunun çıplak fotoğraflarını paylaşmaması gerektiğini dile getirdi.
Hatta öyle ki bunu 'çocuk pornografisi' olarak adlandıranlar bile oldu.
Hosk ise kendisine gelen bu yorumların ardından sinirlendi ve hesabında uzun bir açıklama paylaştı. Hosk açıklamasında şunları söyledi:
"Dünyanın her yerinde her gün oluyor. Ve ben bunu paylaşmayı seçersem, bu benim tercihim. İnternetteki bazı hastalıklı kişiler bunun porno olduğunu düşünürse, bu onların problemi benim değil.
Ben bu korkuyla yaşamıyorum. Bana göre, bebeğimle birlikte çıplak olmak en güzel şey. Ten tene… Bu ikimizin arasındaki bağı güçlendirmek için hormon üretmemizi sağlıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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