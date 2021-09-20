Elsa Hosk'un bebeğiyle çıplak pozlar vermesi tepki çekti! "Eğer bunun porno olduğunu düşünüyorsanız..."

İsveçli bir model Elsa Hosk Hosk Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, H&M, Anna Sui, Lilly Pulitzer ve Guess gibi markalar için çalıştığı için dünyaca ünlü bir isim. Elsa Hosk Şubat ayında kızı Tuuli'yi dünyaya getirmişti.

Hatta doğumundan bir süre sonra bebeğini emzirdiği fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştığı için çirkin yorumlara maruz kalmıştı. Elsa Hosk yine tartışma yarattı, nedeni ise bebeği ile birlikte çektirdiği çıplak fotoğrafları paylaşması.