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Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Sütçü Ramiz'in Pembe ve Emine'si son haliyle şaşırttı

28.02.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007'de ekrana gelmeye başlayan Elveda Rumeli dizisinin kızçeleri son halleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı. Makendonya'da yaşayan kalabalık bir ailenin başından geçen olaylar konu alınırken yapımda evin küçük kızları Pembe ve Emine büyüdü. Babalarının deyimiyle "Kızçeler" güzellikleriyle şimdi adeta baş döndürüyor.

Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yerini alan Elveda Rumeli'nin kızçelerini tanıyamayacaksınız. Sütçü Ramiz ve ailesinin dramatik hayat hikayesini konu alan yapım bilindiği üzere yayın dönemine damga vurmuştu. Yer yer komik sahneleriyle kahkahalara boğan dizide Sütçi Ramiz'in kızçeleri büyüdü. Öyle ki, güzellikleriyle görenleri şaşkına çevirdiler...

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Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Elveda Rumeli dizisi başrollerinde oldukça usta isimleri bir araya toplamıştı.

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Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasında yerini alan yapımda Sütçü Ramiz, Fatma, Vahide, Hatice, Zarife, Pembe ve Emine'den oluşan ailenin yaşadığı dramatik olaylar izleyenlerin kalbinde yer edinmişti.

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Türk dizi tarihinin efsane dizisinde Sütçü Ramiz'in deyimiyle "Kızçeler" büyüdü. Görenleri şaşkına çeviren dizideki isimleriyle Pembe ve Emine yeni görüntüleriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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Elveda Rumeli dizisinden sonra herhangi bir projede görmediğimiz "Kızçeler" güzellikleriyle herkesi mest etti.

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Sosyal medya hesaplarını da "herkese açık" olarak kullanmayan ve göz önünde olmayan Elveda Rumeli'nin Pembe ve Emine'si artık birer genç kız...

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Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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