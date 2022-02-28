Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Sütçü Ramiz'in Pembe ve Emine'si son haliyle şaşırttı

Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yerini alan Elveda Rumeli'nin kızçelerini tanıyamayacaksınız. Sütçü Ramiz ve ailesinin dramatik hayat hikayesini konu alan yapım bilindiği üzere yayın dönemine damga vurmuştu. Yer yer komik sahneleriyle kahkahalara boğan dizide Sütçi Ramiz'in kızçeleri büyüdü. Öyle ki, güzellikleriyle görenleri şaşkına çevirdiler...

Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Elveda Rumeli dizisi başrollerinde oldukça usta isimleri bir araya toplamıştı.

Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasında yerini alan yapımda Sütçü Ramiz, Fatma, Vahide, Hatice, Zarife, Pembe ve Emine'den oluşan ailenin yaşadığı dramatik olaylar izleyenlerin kalbinde yer edinmişti.

Türk dizi tarihinin efsane dizisinde Sütçü Ramiz'in deyimiyle "Kızçeler" büyüdü. Görenleri şaşkına çeviren dizideki isimleriyle Pembe ve Emine yeni görüntüleriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Elveda Rumeli dizisinden sonra herhangi bir projede görmediğimiz "Kızçeler" güzellikleriyle herkesi mest etti.

Sosyal medya hesaplarını da "herkese açık" olarak kullanmayan ve göz önünde olmayan Elveda Rumeli'nin Pembe ve Emine'si artık birer genç kız...