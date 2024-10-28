Emer Altuğ çekinmeden anlattı! Depresyon itirafı: "Boşandım, dolandırıldım..."

Basın mensuplarının "Bu süreci nasıl atlattınız?” sorusuna ise Emre Altuğ, "Ağır oldu. Çok ağır depresyonlar geçirdim. Ben kötü günleri çok gösteren biri değilim. Beni sevenlerim ile de bu halimi ilk kez paylaşmak istedim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Tek enerjim onlar. Sırtımı oğullarıma yasladım" yanıtını verdi.