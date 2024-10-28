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Emer Altuğ çekinmeden anlattı! Depresyon itirafı: "Boşandım, dolandırıldım..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.10.2024 07:46
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Çağla Şıkel ile evlilikleri bir süre önce biten Emre Altuğ son açıklamalarıyla gündeme geldi. Başarılı isim son 10 yılda yaşadıklarını anlatarak depresyon itirafında bulundu.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz gün yeni şarkısı 'Geçiyor'un kayıtları sırasında yaşadığı duygusal anları anlatan şarkıcı açıklamalarıyla dikkat çekti.

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"TEK ENERJİM ONLAR"

"Bir şarkıyı kaydederken insanın son on yılı gözünün önünden geçer mi? 'Geçiyor’ işte." sözleriyle paylaşan Altuğ şunları söyledi:

“Ben kayıttayken ekibimi özellikle istemiştim. Öyle bir an yakalamış arkadaşım. Son 10 yılda arka arkaya gelişen olaylarla dolu. Onlar aklıma geldi, duygulandım. Bu şarkı zor yılların mutlu sonu. Hüzünlü ama umut veren bir şarkı.”

Basın mensuplarının ısrarı üzerine son 10 yılda yaşadıklarını anlatan Altuğ depresyon itirafında bulundu.

Emre Altuğ “Boşandım. Annemi kaybettim. Dolandırıldım. Büyük bir maddi kayıp yaşadım. Ardından da babamı kaybettim. Dolayısı ile bu şarkı bana biraz bunları hatırlatıyor" dedi.

Basın mensuplarının "Bu süreci nasıl atlattınız?” sorusuna ise Emre Altuğ, "Ağır oldu. Çok ağır depresyonlar geçirdim. Ben kötü günleri çok gösteren biri değilim. Beni sevenlerim ile de bu halimi ilk kez paylaşmak istedim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Tek enerjim onlar. Sırtımı oğullarıma yasladım" yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ
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