Emily Ratajkowski cimri bikinisiyle Instagram'ı ateşe verdi

Son günlerde Kim Kardashian'ın eski aşkı Pete Davidson ile anılan Emily Ratajkowski, kendi tasarımı bikinileri ile verdiği pozlarla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Defalarca kez aldatıldığı için eşinden boşanma kararı alan Emily Ratajkowski, son koleksiyonunu yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.

30 milyon Instagram takipçisine şov yapan 31 yaşındaki süper model, cimri bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.



Ünlü Hollywood oyuncusu, ünlü kıvrımlarını sergileyerek hayal gücüne çok az şey bıraktı.



Emily Ratajkowski, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.