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Emily Ratajkowski'den ihanet misillemesi!

17.09.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flört dönemi sadece birkaç hafta süren çift, aynı ay içinde evlenmişti. Ünlü model Emily Ratajkowski, kendisini aldatan eşini terk etmişti. Yeni evinden leopar desenlik bikinisiyle paylaşım yapan Emily, güzelliği ile nefes kesti.

Emily Ratajkowski , son paylaştığı fotoğrafla yaklaşık 30 milyon Instagram takipçisine şov yaptı. 31 yaşındaki süper model, kişisel mayo markası ile poz verirken, kusursuz bir görüntü çizdi.
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Güzel isim, eski eşi ve çocuğunun babası Sebastian Bear McClard ile paylaştığı New York City dairesinden taşındıktan sonra yeni evinden ilk kez paylaşım yaptı.

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Ratajkowski ve McClard'ın ilişkisi 2018'de başlamıştı. Flört dönemi sadece birkaç hafta süren çift, aynı ay içinde evlenmişti.
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Çiftin tek çocuğu Sylvester, 2021'de dünyaya geldi.

Fotoğraflarla Emily Ratajkowski

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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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