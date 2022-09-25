Emily Ratajkowski oğluyla küvette çıplak poz verince tepki çekti

Kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle oyuncu Sebastian Bear-McClard'dan boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Emily Ratajkowski son günlerde verdiği pozla dikkat çekiyor. Ünlü model son olarak oğluyla küvet pozunu paylaşınca tepki çekti.

"BEBEĞİNİ KULLANMA"

2018'de nikah masasına oturduğu aktör Sebastian Bear McClard'dan boşanacağı konuşulan Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski oğlu Sylvester Apollo Bear ile küvette çekilen fotoğrafını yayınladı.





1.5 yaşındaki oğluyla verdiği poza, "Love of My Life" (Hayatımın aşkı) ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmayı not olarak düştü.

Ratajkowski ile Sylvester'ın fotoğrafına binlerce kişi de yorumlarıyla kayıtsız kalmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise anne ile oğlunun küvette çıplak halde görüldükleri pozdan hoşlanmadı.





Bazı takipçileri de Emily Ratajkowski'nin ilgi ve dikkat çekmek için küçük bebeğini kullandığı öne sürüldü. Anne ile oğul arasındaki bu anların özel kalması gerektiği yorumları yapıldı.