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Emily Ratajkowski oğluyla küvette çıplak poz verince tepki çekti

25.09.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sebastian Bear-McClard tarafından defalarca aldatıldığı iddia edilen ve boşanmak için harekete Emily Ratajkowski'nin oğlu Sylvester Apollo Bear ile küvette çekilen fotoğrafı sosyal medyada tepki çekti. Emily Ratajkowski'nin pozları ve tepkiler sosyal medyanın gündeminde.

Kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle oyuncu Sebastian Bear-McClard'dan boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Emily Ratajkowski son günlerde verdiği pozla dikkat çekiyor.

Ünlü model son olarak oğluyla küvet pozunu paylaşınca tepki çekti.

"BEBEĞİNİ KULLANMA"

2018'de nikah masasına oturduğu aktör Sebastian Bear McClard'dan boşanacağı konuşulan Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski oğlu Sylvester Apollo Bear ile küvette çekilen fotoğrafını yayınladı.

1.5 yaşındaki oğluyla verdiği poza, "Love of My Life" (Hayatımın aşkı) ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmayı not olarak düştü.
Ratajkowski ile Sylvester'ın fotoğrafına binlerce kişi de yorumlarıyla kayıtsız kalmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise anne ile oğlunun küvette çıplak halde görüldükleri pozdan hoşlanmadı.

Bazı takipçileri de Emily Ratajkowski'nin ilgi ve dikkat çekmek için küçük bebeğini kullandığı öne sürüldü. Anne ile oğul arasındaki bu anların özel kalması gerektiği yorumları yapıldı.

"OĞLUNA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

"OĞLUNA ODAKLANMIŞ DURUMDA"
Defalarca kez aldatıldığı iddiasıyla gündemde olan model evini taşımıştı. Model hakkında bir kaynak "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" diye konuşmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Oyuncu emily
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