Emily Ratajkowski ve Travis Scott'un ateşli sahneleri... Klip için bir araya geldiler

Müzik dünyasının önde gelen rap sanatçılarından Travis Scott klibi için kolları sıvadı. Rapçi klibinde dünyanın en seki kadını da seçilen model Emily Ratajkowski ile kamera karşısına geçti.
32 yaşındaki model, Travis'in klibinde rapçinin aşklarından birini canlandırıyordu.
Klipte Emily Hollywood Hills'teki lüks malikanede dolaşırken dar iç çamaşırlarıyla vücudunu sergilediği görülüyor.
Model daha sonra kısa siyah bir iç çamaşırı takımıyla müstehcen bir görüntü sergilerken, o sahnelerde Travis ile yatak sahneleriyle de dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz yıl arkadaşının eski sevgilisiyle öpüşürken yakalanan Emily Ratajkowski sosyal medyayı salladı.
Emily Ratajkowski'nin sahnelerini görenler "Kendall bunu yolar", "Kendall Jenner üzüldü" yorumlarında bulundu.