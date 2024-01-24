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  4. Emily Ratajkowski ve Travis Scott'un ateşli sahneleri... Klip için bir araya geldiler

Emily Ratajkowski ve Travis Scott'un ateşli sahneleri... Klip için bir araya geldiler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.01.2024 16:07 | Son Güncelleme:
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Kendall Jenner'ın eski aşkı Travis Scott yeni şarkısının video klibi için model Emily Ratajkowski ile kamera karşısına geçti. Emily Ratajkowski ve ünlü rapçinin ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı.

Müzik dünyasının önde gelen rap sanatçılarından Travis Scott klibi için kolları sıvadı. Rapçi klibinde dünyanın en seki kadını da seçilen model Emily Ratajkowski ile kamera karşısına geçti.


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32 yaşındaki model, Travis'in klibinde rapçinin aşklarından birini canlandırıyordu.

Klipte Emily Hollywood Hills'teki lüks malikanede dolaşırken dar iç çamaşırlarıyla vücudunu sergilediği görülüyor.

Model daha sonra kısa siyah bir iç çamaşırı takımıyla müstehcen bir görüntü sergilerken, o sahnelerde Travis ile yatak sahneleriyle de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl arkadaşının eski sevgilisiyle öpüşürken yakalanan Emily Ratajkowski sosyal medyayı salladı.

Emily Ratajkowski'nin sahnelerini görenler "Kendall bunu yolar", "Kendall Jenner üzüldü" yorumlarında bulundu.

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Emily Ratajkowski Model travis ele
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