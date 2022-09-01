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  4. Emine Ün kızı Duru'yla poz verdi! Güzelliğine yorum yağdı

Emine Ün kızı Duru'yla poz verdi! Güzelliğine yorum yağdı

01.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşinin ihanetiyle sarsılan Emine Ün sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Eski eşiyle kardeşinin sevgili olduğu haberleriyle gündeme gelen Emine ün, Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru ile pozunu paylaştı. Duru'nun güzelliğine beğeni yağdı.

Oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru pozlarını paylaştı. 23 Kasım'da 17. yaşına girecek olan Duru'nun, annesine olan benzerliği dikkat çekti.

Ün, kızıyla aynı karede yer aldığı görüntüsünü sosyal medya hesabından "Öyle de güzel, böyle de güzeldir benim kızım" notuyla yayınladı.

23 Kasım'da 17. yaşına basacak olan Duru'nun, annesi Emine Ün'e olan benzerliğiyle dikkat çekti.

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"HANGİSİ SENSİN?"

Ünlü sunucu Ebru Akel de Ün'ün paylaşımına, "Allah'ım... 'Hangisi sensin?' diye baktım" yorumunu yaptı.

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2003 yılında nikah masasına oturan Emine Ün ile Emre Kınay, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Ebru Akel Emine Ün sosyal medya Oyuncu
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