Emre Belözoğlu basın toplantısında çılgına döndü! Gazeteciye öyle bir tepki gösterdi ki... Herkes dondu kaldı

Genç çalıştırıcı ayrıca, “23. maçı oynadık, ilk kere bazı oyuncularımı bu kadar fena gördüm. Oyun için fazla çok bir şey konuşmak istemiyorum. Ben beraberliğe hiçbir zaman sevinmedim. Bugünkü oyunda sevinecek bir şey bulamıyorum.” ifadelerini kullandı.