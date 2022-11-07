SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Emre Belözoğlu basın toplantısında çılgına döndü! Gazeteciye öyle bir tepki gösterdi ki... Herkes dondu kaldı

Emre Belözoğlu basın toplantısında çılgına döndü! Gazeteciye öyle bir tepki gösterdi ki... Herkes dondu kaldı

07.11.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanırken, Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam toplantı esnasında telefonundan bildirim sesi gelen bir gazeteciye sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor’la 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu, sonuçtan mesut olmadıklarını söyledi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana en fena ilk yarıyı oynadıklarını belirtti.

İkinci yarı doğru hamleler yaptıklarını aktaran Belözoğlu, bundan daha iyisini yapabilecek güçlerinin olduğunun altını çizerek “Yediğimiz tüm gollerde hatalı benim. Çünkü oyunculardan bu oyunu ben istiyorum. En fena ilk 45 dakikayı oynadık. Sorumluluk benim. Sonuçta oyuncuları ben tercih ediyorum."

"Burada bu oyunu çıkardıklarında, neler olduğunu gördüler. Bu oyuna devam etmek zorundalar. Bu oyuna sahip çıktıkları için başarılı olduk. Gösterdiğim şekilde oynayacaklar, buna gayret gösterecekler.” dedi.

Genç çalıştırıcı ayrıca, “23. maçı oynadık, ilk kere bazı oyuncularımı bu kadar fena gördüm. Oyun için fazla çok bir şey konuşmak istemiyorum. Ben beraberliğe hiçbir zaman sevinmedim. Bugünkü oyunda sevinecek bir şey bulamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Belözoğlu ile telefonundan ses geldiği öne sürülen bir basın mensubu arasında toplantı sonrası kısa süreli tartışma yaşandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Emre Belözoğlu son dakika spor Süper Lig atakaş spor toto spor tot süper li spor to başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Futbol tarihinde bir ilk... Arda Güler için görülmemiş teklif! "Bizim olsun, sizde kalsın"

Futbol tarihinde bir ilk... Arda Güler için görülmemiş teklif! "Bizim olsun, sizde kalsın"

Ne yaptın Balotelli! El hareketi çekti, cinsel organını gösterdi...

Ne yaptın Balotelli! El hareketi çekti, cinsel organını gösterdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.