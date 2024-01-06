Emre Belözoğlu maç bitmeden çılgına döndü! Abdullah Avcı sakinleştirmeye çalıştı ama işe yaramadı...

Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının bitimine 1 dakika kala Abdullah Avcı'yla tokalaşarak soyunma odasının yolunu tuttu. Takımının son dakikada kaçırdığı gole sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı bu pozisyona sinirlendiği için maçın bitişini beklemeden soyunma odasına gitti.
Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı bitmeden Abdullah Avcı ile tokalaşıp soyunma odasına gitti. Emre Belözoğlu'nun gitme isteğini anlayan Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nu durdurmak istedi fakat başarılı olamadı.
Oyuncularının performansına sinirlenen Emre Belözoğlu, maçın bitimini beklemeden sahadan ayrıldı.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)