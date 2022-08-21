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Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı! Küçükken hangi takımlıydı?

21.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, NTV'de Kırılma Anı programına konuk oldu. Galatasaray günlerine ait flaş itiraflarda bulunan Belözoğlu, küçükken hangi takımı tuttuğunu da açıkladı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan ilginç itiraflar geldi. Galatasaray'ın hayatındaki önemli hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcının sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O SÖZLER...

"FENERBAHÇE'LİYDİK"

"FENERBAHÇE'LİYDİK"
Emre Belözoğlu: "Babam Fenerbahçe'liydi. Biz de Fenerbahçe'liydik. O dönem Zeytinburnu başkanı Süleyman başkan kızmıştı bana. Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum." [NTV]

"BURALARA GELMEMDE BÜYÜK EMEKLERİ VARDIR"

"BURALARA GELMEMDE BÜYÜK EMEKLERİ VARDIR"
Emre Belözoğlu: "Küçükken YediKule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti. Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır."

"DOĞRU EĞİTİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

"DOĞRU EĞİTİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"
Emre Belözoğlu: "Biz tamamen doğaçlama oynadık genç takımlarda. Bütün antrenörlerimiz bizi eğitmeye çalıştı. Bülent Ünder benim için çok değerli bir hocaydı. Galatasaray gelmemde vesile olanlardan biriydi. Süreç çok çabuk gelişti. Ben doğru eğitildiğimi düşünüyorum."

"GALATASARAY SAYESİNDEDİR"

"GALATASARAY SAYESİNDEDİR"
Emre Belözoğlu: "Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray sayesindedir."

HAGI'NİN YERİNE GİRDİĞİN AN?

HAGI'NİN YERİNE GİRDİĞİN AN?
Emre Belözoğlu: "Mükemmel bir duyguydu. Çocukken şöhretin hazzı bambaşka. Sahaya çıkıyorsunuz sizi alkışlıyorlar. Futbol hayatımda cümlelerle anlatamayacağım duygular yaşattı. Hagi'nin yerine oyuna girmek zor bir duygu. Türkiye'de gördüğüm en büyük oyuncu Hagi'ydi. Dünyada da gördüğüm 4. ya da 5. oyuncuydu"
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Emre Belözoğlu fenerbahçe galatasaray
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