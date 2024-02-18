Emre Belözoğlu'ndan görülmemiş Galatasaray itirafı! ''Ben bile böyle bir takıma karşı oynamadım''

"BEN BİLE BU KADAR YÜKSEK SEVİYEDE OYUNCULARA KARŞI OYNAMADIM"

Emre Belözoğlu, "Ben bile bu kadar yüksek seviyede oyunculara karşı Süper Lig'de sporcu olarak teknik direktör olarak da oynamadım. Yine de bu kadar basit goller yemeseydik ve oyuna tutunabilseydik işler istediğimiz gibi gidebilirdi. Üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyorum." dedi.