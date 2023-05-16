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Emre Belözoğlu'ndan İtalyanlara Arda Güler tavsiyesi ve itiraf! "Soyunma odasında 15 dakika ağladım"

16.05.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine Başakşehir'de Teknik Direktör olarak devam eden Emre Belözoğlu Inter ile Milan arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını İtalya’da Giuseppe Meazza Stadı’nda izlemişti. Daha önce Inter'de forma giyen Belözoğlu Milano'da İtalyan basınına bir röportaj verirken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligin Inter ile Milan yarı final rövanş maçında final yolunda kritik bir mücadelede karşı karşıya gelek. İlk maçı 2-0'lık üstünlükle tamamlayan Inter, ikinci maçı beraberlik ya da 1 gollü mağlup kapatsa bile bir üst tura çıkmaya hak kazanacak.

Kritik rövanş mücadelesi öncesi La Gazetta dello Sport’a konuşan Inter’in unutulmaz futbolcusu Emre Belözoğlu çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte Belözoğlu’nun İtalyanlar’a verdiği röportaj:

"EMRE BELÖZOĞLU, YİRMİ YIL ÖNCESİNDEN HANGİ ANIYI HATIRLIYOR? "

"EMRE BELÖZOĞLU, YİRMİ YIL ÖNCESİNDEN HANGİ ANIYI HATIRLIYOR? "

22 yaşındaydım, çocuktum ve kaybettiğimde hep ağlardım. Elendikten sonraki sahneyi çok iyi hatırlıyorum: soyunma odasında doktorla birlikte oturmuş, en az 15 dakika boyunca gözyaşları içinde ağlamıştım.'

'BAZEN ŞANSA İHTİYACINIZ OLUYOR

'BAZEN ŞANSA İHTİYACINIZ OLUYOR

'Birkaç şans yakalamıştık ama sonra ikili averaj ve deplasman golü kuralı... Bu yüzden kaybettik: dönüşte çok iyi oynadık ama bazen biraz şansa ihtiyacınız oluyor. Milan güçlüydü ama biz de dönüşte iyi oynadık.’

PEKİ YA MANCHESTER'DAKİ FİNALE ÇIKSAYDINIZ?

PEKİ YA MANCHESTER'DAKİ FİNALE ÇIKSAYDINIZ?

"Cuper ve o takımla kesinlikle kazanırdık. O yıllarda Serie A, NBA gibiydi, herkes İtalya'ya gelmek istiyordu. Şimdi durum böyle değil ama hala çok güçlü oyuncular var."

MAÇ ÖNCESİNDEKİ HAZIRLIK SÜRECİ NASILDI?

MAÇ ÖNCESİNDEKİ HAZIRLIK SÜRECİ NASILDI?

"Hiç kolay değildi, gerekli konsantrasyonu bulmak çok önemliydi. Milano'daki insanlar futbol için çıldırıyor, takımları için yaşıyorlar ama bu durumda oyuncular sadece futbolu düşünmeli ve hayatlarının merkezine koymalı."

"TARAFTARLAR İÇİN BELKİ DE KAYBETME KORKUSU KAZANMA ARZUSUNDAN DAHA BÜYÜKTÜR."

"TARAFTARLAR İÇİN BELKİ DE KAYBETME KORKUSU KAZANMA ARZUSUNDAN DAHA BÜYÜKTÜR."

"Bu doğru ama 2003'te atmosfer daha sertti. Şimdi ise oynadığım döneme göre daha 'kolay' bir ortam olduğunu fark ettim."

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Anahtar Kelimeler:
Milan Başakşehir Arda Güler son dakika inter

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