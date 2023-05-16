Emre Belözoğlu'ndan İtalyanlara Arda Güler tavsiyesi ve itiraf! "Soyunma odasında 15 dakika ağladım"

'BAZEN ŞANSA İHTİYACINIZ OLUYOR

'Birkaç şans yakalamıştık ama sonra ikili averaj ve deplasman golü kuralı... Bu yüzden kaybettik: dönüşte çok iyi oynadık ama bazen biraz şansa ihtiyacınız oluyor. Milan güçlüydü ama biz de dönüşte iyi oynadık.’