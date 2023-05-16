Emre Belözoğlu'ndan İtalyanlara Arda Güler tavsiyesi ve itiraf! "Soyunma odasında 15 dakika ağladım"

UEFA Şampiyonlar Ligin Inter ile Milan yarı final rövanş maçında final yolunda kritik bir mücadelede karşı karşıya gelek. İlk maçı 2-0'lık üstünlükle tamamlayan Inter, ikinci maçı beraberlik ya da 1 gollü mağlup kapatsa bile bir üst tura çıkmaya hak kazanacak.
Kritik rövanş mücadelesi öncesi La Gazetta dello Sport’a konuşan Inter’in unutulmaz futbolcusu Emre Belözoğlu çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte Belözoğlu’nun İtalyanlar’a verdiği röportaj:
22 yaşındaydım, çocuktum ve kaybettiğimde hep ağlardım. Elendikten sonraki sahneyi çok iyi hatırlıyorum: soyunma odasında doktorla birlikte oturmuş, en az 15 dakika boyunca gözyaşları içinde ağlamıştım.'
'Birkaç şans yakalamıştık ama sonra ikili averaj ve deplasman golü kuralı... Bu yüzden kaybettik: dönüşte çok iyi oynadık ama bazen biraz şansa ihtiyacınız oluyor. Milan güçlüydü ama biz de dönüşte iyi oynadık.’
"Cuper ve o takımla kesinlikle kazanırdık. O yıllarda Serie A, NBA gibiydi, herkes İtalya'ya gelmek istiyordu. Şimdi durum böyle değil ama hala çok güçlü oyuncular var."
"Hiç kolay değildi, gerekli konsantrasyonu bulmak çok önemliydi. Milano'daki insanlar futbol için çıldırıyor, takımları için yaşıyorlar ama bu durumda oyuncular sadece futbolu düşünmeli ve hayatlarının merkezine koymalı."
"Bu doğru ama 2003'te atmosfer daha sertti. Şimdi ise oynadığım döneme göre daha 'kolay' bir ortam olduğunu fark ettim."