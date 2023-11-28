Emre Belözoğlu, Seçil Erzan'ın kurduğu fona katılabilmek için Acun Ilıcalı'dan borç para aldı iddiası!

Halk TV yazarı Dinçer Gökçe, köşe yazısında Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Seçil Erzan'ın kurduğu fona katılmak için Acun Ilıcalı'dan para aldığını iddia etti.



"1 MİLYON 492 BİN DOLAR VERDİ" Gazeteci Dinçer Gökçe, Halk TV'deki köşe yazısında Emre Belözoğlu'nun 17 Mart 2023 tarihinde kuzeni Volkan Bahçekapılı vasıtasıyla Seçil Erzan'a 1 milyon 492 bin dolar verdiğini ifade etti. Dinçer Gökçe, yazısında bu bilgileri paylaştı: "Dava dosyasına göre Belözoğlu, 17 Mart 2023’te kuzeni Volkan Bahçekapılı eli ile 1 milyon 492 bin dolar verdi. Bahçekapılı, anılan parayı kendi eli ile Erzan’a, müdürü olduğu Levent’teki şubesinde teslim etti. Aynı gün Belözoğlu 1 milyon 400 bin dolar daha gönderdi. Bu kez Erzan, Bahçakaplı’nın Levent’teki ofisine giderek anılan parayı aldı."

"1 GÜN SONRA 400 BİN DOLAR GÖNDERDİ" Gazeteci Gökçe, Emre Belözoğlu'nun bu sefer şoförü ile bir 18 Mart 2023 tarihinde Seçil Erzan'a teslim etmesi için 400 bin dolar gönderdiğini açıkladı. Gökçe, yazısında şu detayları paylaştı: 18 Mart günü ise Belözoğlu bu kez 400 bin doları, şoförü Alpaslan Akyüz’e vererek Seçil Erzan’a teslim etmesini istedi. Akyüz 400 bin doları, Erzan’ın çalıştığı bankanın genel müdürlük binasının önünde kendisine teslim etti."