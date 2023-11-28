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Emre Belözoğlu, Seçil Erzan'ın kurduğu fona katılabilmek için Acun Ilıcalı'dan borç para aldı iddiası!

28.11.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık davasında Emre Belözoğlu'nun durumunun kötü olduğu ve bu yüzden ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan borç para aldığı iddia edildi.

Halk TV yazarı Dinçer Gökçe, köşe yazısında Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Seçil Erzan'ın kurduğu fona katılmak için Acun Ilıcalı'dan para aldığını iddia etti.

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"1 MİLYON 492 BİN DOLAR VERDİ"

"1 MİLYON 492 BİN DOLAR VERDİ"
Gazeteci Dinçer Gökçe, Halk TV'deki köşe yazısında Emre Belözoğlu'nun 17 Mart 2023 tarihinde kuzeni Volkan Bahçekapılı vasıtasıyla Seçil Erzan'a 1 milyon 492 bin dolar verdiğini ifade etti. Dinçer Gökçe, yazısında bu bilgileri paylaştı: "Dava dosyasına göre Belözoğlu, 17 Mart 2023’te kuzeni Volkan Bahçekapılı eli ile 1 milyon 492 bin dolar verdi. Bahçekapılı, anılan parayı kendi eli ile Erzan’a, müdürü olduğu Levent’teki şubesinde teslim etti. Aynı gün Belözoğlu 1 milyon 400 bin dolar daha gönderdi. Bu kez Erzan, Bahçakaplı’nın Levent’teki ofisine giderek anılan parayı aldı."

"1 GÜN SONRA 400 BİN DOLAR GÖNDERDİ"

"1 GÜN SONRA 400 BİN DOLAR GÖNDERDİ"
Gazeteci Gökçe, Emre Belözoğlu'nun bu sefer şoförü ile bir 18 Mart 2023 tarihinde Seçil Erzan'a teslim etmesi için 400 bin dolar gönderdiğini açıkladı. Gökçe, yazısında şu detayları paylaştı: 18 Mart günü ise Belözoğlu bu kez 400 bin doları, şoförü Alpaslan Akyüz’e vererek Seçil Erzan’a teslim etmesini istedi. Akyüz 400 bin doları, Erzan’ın çalıştığı bankanın genel müdürlük binasının önünde kendisine teslim etti."

ACUN ILICALI'DAN BORÇ ALDI

ACUN ILICALI'DAN BORÇ ALDI
Dinçer Gökçe, Emre Belözoğlu'nun Fatih Terim fonuna girerken Acun Ilıcalı'dan da borç aldığını açıkladı ve köşe yazısında şunlara yer verdi: "Emre Belözoğlu’nun son aşamada Erzan’a kaptırdığı 1 milyon doların kimlerden geldiği ise dava dosyasına giren bir raporda yer alıyor. Buna göre, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Belözoğlu’nun talebi üzerine 28 Mart günü Volkan Bahçakapılı’nın hesabına 500 bin dolar gönderdi. Aynı gün Tekin Alp Göksel isimli bir kişi de 9 milyon 703 bin 250 TL gönderdi. Bahçakapılı, TL olarak gelen para ile 501 bin 600 dolar aldı. Bahçakaplı hesabındaki biriken 1 milyon doları 29 Mart 2023 günü Nur Erkasap’a gönderdi. Erkasap da bu parayı, Erzan’a teslim etti."
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Emre Belözoğlu
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