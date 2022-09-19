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Emre Kılınç ilk maçında Galatasaraylı taraftarları çıldırttı!

19.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Bu skorla MKE Ankaragücü, ligdeki ilk 3 puanını aldı. Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralanan Emre Kılınç, yeni takımıyla sahaya çıktı. Fakat sarı-kırmızılı takımın taraftarı Emre Kılınç'a yoğun tepki gösterdi.

Emre Kılınç

Emre Kılınç

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Bu skorla MKE Ankaragücü, ligdeki ilk 3 puanını aldı. Maçın ardından en çok konuşulan isim Emre Kılınç oldu.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR ÇILDIRDI

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Sivasspor mücadelesinde silik bir performans sergileyen Emre Kılınç, Galatasaraylı taraftarların hedefinde yer aldı. Seneye takıma dönmemesi için yüzlerce yazı yazılan Emre'nin Ankaragücü kariyeri istediği gibi başlamadı. Özellikle yaptığı top kayıplarıyla dikkat çeken Emre, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

EMRE KILINÇ FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kılınç ankaragücü galatasaray
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