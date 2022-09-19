Emre Kılınç ilk maçında Galatasaraylı taraftarları çıldırttı!

Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Bu skorla MKE Ankaragücü, ligdeki ilk 3 puanını aldı. Maçın ardından en çok konuşulan isim Emre Kılınç oldu.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Sivasspor mücadelesinde silik bir performans sergileyen Emre Kılınç, Galatasaraylı taraftarların hedefinde yer aldı. Seneye takıma dönmemesi için yüzlerce yazı yazılan Emre'nin Ankaragücü kariyeri istediği gibi başlamadı. Özellikle yaptığı top kayıplarıyla dikkat çeken Emre, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edildi.