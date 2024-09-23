En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi bir nişan daha yaptı! Annesi altınları tepsiyle getirdi, tak tak bitmedi

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi bir süredir özel hayatıyla gündemde. Gamze Türkmen ile ilişkisini gözler önünde yaşamaya başlayan Kadir Ezildi nişan ve sözüyle gündeme gelmişti.
Nişan için 500 bin TL harcadığını açıklan fenomen, son olarak damat bohçasını paylaşmıştı. Gamze Türkmen'in altın bileziklerinin de yer aldığı paylaşıma eleştiri yağmıştı.
Eleştirilere umursamayan Kadir Ezildi'ye bir nişan yetmedi. Kadir Ezildi bu sefer de İstanbul'da nişan yaptı. Nişanda bu sefer Kadir Ezildi'nin annesinin taktığı altınlar gündem oldu.
Kadir Ezildi'nin annesi müstakbel gelinine takmak için altınları sıraya dizdi.
Sosyal medyada "Aşiret düğünlerini aratmıyor", "Nişan buysa düğünde ne olacak", "Bu görgüsüzlük sıktı", "Bu insanlar bu kadar parayı nereden buluyor" yorumları yapıldı.
Her özel gününde profesyonel çekim yaptıran Ezildi, damat bohçası gününde, "Gelenek görenek deyince de biz. Damat bohçamızda geldi" demişti.