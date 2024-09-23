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  4. En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi bir nişan daha yaptı! Annesi altınları tepsiyle getirdi, tak tak bitmedi

En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi bir nişan daha yaptı! Annesi altınları tepsiyle getirdi, tak tak bitmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Nişan için 500 bin TL harcadığını açıklamasıyla dikkat çeken Kadir Ezildi ikinci kez nişan yaptı. Temizlik programıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi ile nişanlısı Gamze Türkmen’in, ikinci nişanı da sosyal medyada gündem oldu. Ezildi'nin annesinin taktığı altınlar da dile düştü.

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi bir süredir özel hayatıyla gündemde. Gamze Türkmen ile ilişkisini gözler önünde yaşamaya başlayan Kadir Ezildi nişan ve sözüyle gündeme gelmişti.

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AŞİRET DÜĞÜNLERİNİ ARATMADI

Nişan için 500 bin TL harcadığını açıklan fenomen, son olarak damat bohçasını paylaşmıştı. Gamze Türkmen'in altın bileziklerinin de yer aldığı paylaşıma eleştiri yağmıştı.

Eleştirilere umursamayan Kadir Ezildi'ye bir nişan yetmedi. Kadir Ezildi bu sefer de İstanbul'da nişan yaptı. Nişanda bu sefer Kadir Ezildi'nin annesinin taktığı altınlar gündem oldu.

Kadir Ezildi'nin annesi müstakbel gelinine takmak için altınları sıraya dizdi.

Sosyal medyada "Aşiret düğünlerini aratmıyor", "Nişan buysa düğünde ne olacak", "Bu görgüsüzlük sıktı", "Bu insanlar bu kadar parayı nereden buluyor" yorumları yapıldı.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Her özel gününde profesyonel çekim yaptıran Ezildi, damat bohçası gününde, "Gelenek görenek deyince de biz. Damat bohçamızda geldi" demişti. 

Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi En Hamarat Benim
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