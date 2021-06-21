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Enerji Bir-Sen, MKEK'in statüsünün değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etti

21.06.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Bir-Sen, MKEK'in statüsünün değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etti

Enerji Bir-Sen, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) statüsünün değiştirilerek, "MKE AŞ" olarak yapılandırılmasını protesto etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, MKEK Genel Müdürlüğü önündeki eylemde, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul açıklama yaptı.

MKEK'in değişen statüsünün, personeli mağdur etmemesi gerektiğine vurgu yapan Tonbul, yapılacak değişiklikle devletin, kamudaki istihdam kanunlarının tamamının yok sayılarak, iş kanuna göre personel istihdam edileceğini kaydetti.

Değişikliğin, mevcut statünün tamamen kaldırılarak özelleştirmeye zemin hazırlayacağını belirten Tonbul, bu durumun çalışanları belirsizliğe ve güvencesizliğe mahkum edeceğini savundu.

Genel Başkan Tonbul, "Savunma sanayimizin en önemli ve en eski kurumu olan Makine Kimya'da yapılmak istenen bu düzenlemenin telafisi mümkün olmayan zararlar açacağı kesin. 3-5 yıl sonra şu an ki mevcut sisteme geri dönüleceğini öngörebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

MKEK Genel Müdürlüğü önündeki eyleme, Kamu-Sen de destek verdi.

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Enerji Bir-Sen, MKEK'in statüsünün değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etti

Enerji Bir-Sen, MKEK'in statüsünün değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etti

Enerji Bir-Sen, MKEK'in statüsünün değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etti

Enerji Bir-Sen, MKEK'in statüsünün değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etti

Enerji Bir-Sen, MKEK'in statüsünün değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etti

Enerji Bir-Sen, MKEK'in statüsünün değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etti
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