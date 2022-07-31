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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yenipazar Belediyesi'ni ziyaret etti

31.07.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yenipazar Belediyesi'ni ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Dönmez, Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlarla düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Dönmez, toplantıda selden etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İlçede yapımı devam eden doğal gaz alt yapı çalışmalarını inceleyen Dönmez, yetkililerle görüştü ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Yenipazar Belediye Başkanlığına geçen Bakan Dönmez, Belediye Başkanı İlhan Özden'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dönmez ardından Harmankaya Kanyonu'nu ziyaret ederek burada yürüyüş yaptı.

Bakan Dönmez'e, Vali Kemal Kızılkaya, Yenipazar Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Fatih Yaşar, bazı ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri de eşlik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yenipazar Belediyesi'ni ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yenipazar Belediyesi'ni ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

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belediye enerji ve tabii kaynaklar bakanı fatih dönmez harmankaya kanyonu ziyaret

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