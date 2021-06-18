YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

18.06.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Dönmez, Samsun'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bakan Dönmez'e kentteki çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra Saathane Meydanı'nı gezen Dönmez, çevredeki esnafı selamladı.

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu'yu da makamında ziyaret eden Dönmez, kentteki programını tamamladı.

Bakan Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile partililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
GÜNCELLEME - Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi öldüGÜNCELLEME - Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Samsun Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:41
İkindi
16:41
Akşam
20:17
Yatsı
22:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Güneş Eczanesi
Ilkadimcanik
Erturan Eczanesi
Ilkadimcanik
Ketenci Eczanesi
Ilkadimcanik
Atakent Eczanesi
Atakum
Atakum Araştırma Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.