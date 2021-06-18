Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Dönmez, Samsun'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bakan Dönmez'e kentteki çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra Saathane Meydanı'nı gezen Dönmez, çevredeki esnafı selamladı.

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu'yu da makamında ziyaret eden Dönmez, kentteki programını tamamladı.

Bakan Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile partililer eşlik etti.

