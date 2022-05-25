Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile benzerliği dikkat çekti! İşte ünlü oyuncunun kardeşi

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren ve kendisi gibi oyuncu Pınar Deniz ile özel hayatında aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, Türkiye'de olduğu kadar Güney Amerika ülkelerinde de şöhrete kavuştu.

Bu popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutan Engin Akyürek'in kardeşini görenler şaştı kaldı. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazanıyor.

İşte Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…