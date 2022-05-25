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Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile benzerliği dikkat çekti! İşte ünlü oyuncunun kardeşi

25.05.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı kariyeri ile dikkat çeken ve özel hayatıyla gündeme gelmemeye özen gösteren ünlü oyuncu Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akürek ile benzerliği dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren ve kendisi gibi oyuncu Pınar Deniz ile özel hayatında aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, Türkiye'de olduğu kadar Güney Amerika ülkelerinde de şöhrete kavuştu.

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Bu popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutan Engin Akyürek'in kardeşini görenler şaştı kaldı. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazanıyor.

İşte Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Ünlüler ve kardeşleri

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MERVE DİZDAR VE ABLASI GÖZDE

Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek

Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek
Şarkıcı İrem Derici, kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
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Anahtar Kelimeler:
Engin Akyürek
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