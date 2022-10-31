Engin Baytar'dan olay sözler! ''Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor!''

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-0'la geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların sergilediği futbol taraftarlar tarafından eleştiri toplarken, yeni transferler beklenen performansı henüz gösteremedi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki geleceği tartışma konusu olurken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar'dan flaş bir iddia geldi.

Takvim'de yer alan haberde Engin Baytar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YER YERİNDEN OYNAR"

Takımda bazı futbolcuların Okan Buruk'u istemediğini iddia eden Baytar, "Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar." dedi.