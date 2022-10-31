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Engin Baytar'dan olay sözler! ''Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor!''

31.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray'da sergilenen futbol kamuoyunda eleştiri toplarken, sarı - kırmızılıların eski futbolcusu Engin Baytar'dan flaş bir açıklama geldi. Galatasaray'da 2011/15 yılları arasında forma giyen ve 55 resmi karşılaşmada forma giyen Baytar, teknik direktör Okan Buruk'u istemeyen futbolcuların takımda bulunduğunu dile getirdi. Engin Baytar'ın sözleri sonrasında Galatasaray taraftarları konuyu sosyal medyada gündeme getirdi...

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-0'la geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların sergilediği futbol taraftarlar tarafından eleştiri toplarken, yeni transferler beklenen performansı henüz gösteremedi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki geleceği tartışma konusu olurken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar'dan flaş bir iddia geldi.

ENGİN BAYTAR'DAN OLAY SÖZLER

Takvim'de yer alan haberde Engin Baytar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YER YERİNDEN OYNAR"

"YER YERİNDEN OYNAR"
Takımda bazı futbolcuların Okan Buruk'u istemediğini iddia eden Baytar, "Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar." dedi.

TARAFTARLAR MERAK EDİYOR

TARAFTARLAR MERAK EDİYOR
Engin Baytar'ın bu sözleri sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlar konuyu sosyal medyada gündeme getirdi ve isimlerin kimler olduğuna dair tartışmaya başladı.

CUMARTESİ GÜNÜ DERBİ VAR

CUMARTESİ GÜNÜ DERBİ VAR
Öte yandan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 5 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

GELECEĞİ BELLİ OLACAK

GELECEĞİ BELLİ OLACAK
Kritik karşılaşmada alınacak sonuca göre deneyimli çalıştırıcının geleceği belli olacak.
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