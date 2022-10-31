Engin Baytar'dan olay sözler! ''Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor!''

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-0'la geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların sergilediği futbol taraftarlar tarafından eleştiri toplarken, yeni transferler beklenen performansı henüz gösteremedi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki geleceği tartışma konusu olurken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar'dan flaş bir iddia geldi.
ENGİN BAYTAR'DAN OLAY SÖZLER
Takvim'de yer alan haberde Engin Baytar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"YER YERİNDEN OYNAR"
Takımda bazı futbolcuların Okan Buruk'u istemediğini iddia eden Baytar, "Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar." dedi.
TARAFTARLAR MERAK EDİYOR
Engin Baytar'ın bu sözleri sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlar konuyu sosyal medyada gündeme getirdi ve isimlerin kimler olduğuna dair tartışmaya başladı.
CUMARTESİ GÜNÜ DERBİ VAR
Öte yandan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 5 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
GELECEĞİ BELLİ OLACAK
Kritik karşılaşmada alınacak sonuca göre deneyimli çalıştırıcının geleceği belli olacak.