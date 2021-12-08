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Enis Arıkan yaptırdığı estetikleri saydı: Ben doğal güzelim

08.12.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin Muzo’su Enis Arıkan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Enis Arıkan bu sefer Instagram hesabından kendisi hakkında yapılan yorumlara esprili bir dille yanıt verdi.

Enis Arıkan, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da gündeme geliyor.

Sempatik oyuncu, son olarak kendisinin şimdiki haliyle yıllar önceki halini kıyaslayan bir sosyal medya paylaşımını, kendi hesabından takipçileri için yayınladı.

"BEN DOĞAL GÜZELİM"

Yıllar içindeki değişimine dikkat çekilen gönderiye esprili bir yanıt veren Enis Arıkan, "Beni yok edemeyeceksiniz. Ben doğal güzelim." ifadelerini kullandı.

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Ardından paylaşıma eklenen hastag'lere takılan başarılı oyuncu, yakın dostu Ezgi Mola'nın etiketlenmesine de kayıtsız kalamadı. Arıkan, bu durum için "Bir de Ezgi Mola güzelliği ne alaka." yorumunda bulundu.

"İFTİRA ATMAYIN"

Bir sonraki hikayesinde yaptırdığı estetik müdahaleleri tek tek sayan Enis Arıkan, şu ifadeleri kullandı: "Sadece saçımda biraz ek var, "Gözaltı dolgum var, "Burun dolgum var. "Botoksum var, "Biraz da liposuction var, "Kıcasacı doğalım, "İftira atmayın artık"

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"HER YERİMDE ESTETİK VAR"

Daha önce bir programa konuk olan Enis Arıkan, "Her yerimde estetik var, minik minik yaptırıyorum. Botoks değil, ışık dolgusu yaptırdım." açıklamasını yapmıştı.

Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap! &quot;Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın...”Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap! "Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın...”

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Enis Arıkan
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