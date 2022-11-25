Enner Valencia'nın menajerinden kafa karıştıran sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

JESUS TALİMATI VERDİ!

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı ile gösterdiği müthiş performans ile birçok kulubün radarına giren Enner Valencia için yönetim harekete geçti. Daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ’de her zaman mutlu olduğunu belirten Valencia, “Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" sözleri üzerine Fenerbahçe yönetimi futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti ve sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlama kararı aldı.