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Enner Valencia'nın menajerinden kafa karıştıran sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

25.11.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvador formasıyla Katar karşısında attığı 2 gol ile takımını sırtlayan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Dünya Kupası'nda şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda. Performansıyla parlayan Valencia'nın menajeri oyuncusunun kariyerine dair açıklamalarda bulunurken, söylediği bazı sözler Sarı-Lacivertli taraftarları korkuttu. İşte detaylar...

Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyen ve ülkesi Ekvador'u Dünya Kupası'nda temsil eden Enner Valencia, burada çıktığı ilk maçında attığı 2 golle takımını sırtlamış ve alkış toplamıştı.

EKVADOR'UN TARİHİNDE İLK PENALTI GOLÜ

EKVADOR'UN TARİHİNDE İLK PENALTI GOLÜ

Opta verilerine göre Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası tarihinde attığı ilk penaltı golünü Enner Valencia kaydetti. Enner Valencia ayrıca Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu olmayı başardı.

ÖVGÜ TOPLADI!

ÖVGÜ TOPLADI!

Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia'nın Katar karşısında attığı 2 golle Ekvador'u zafere taşıması dünyanın gündemine oturdu. Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok basın kuruluşu Enner Valencia'yı manşetlerine taşıdı. Fransa'da L'Equipe, "Enner Valencialı Ekvador, kolayca kazandı!" ifadelerini kullandı. İspanya'dan AS, "Milli kahraman, Enner Valencia!" ile yıldız oyuncuyu ön plana çıkarırken Marca, "Enner Valencia'ya sahip olmanın zenginliği" sözlerini kullandı.

JESUS TALİMATI VERDİ!

JESUS TALİMATI VERDİ!

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı ile gösterdiği müthiş performans ile birçok kulubün radarına giren Enner Valencia için yönetim harekete geçti. Daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ’de her zaman mutlu olduğunu belirten Valencia, “Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" sözleri üzerine Fenerbahçe yönetimi futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti ve sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlama kararı aldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ HAZIR

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ HAZIR

Takım içinde sorun istemeyen ve herkesin kafasının rahat olması gerektiğini ifade eden teknik direktör Jorge Jesus “Valencia ile mutlaka sözleşme uzatılmalı” demesi üzerine, yönetim futbolcuya süper bir teklif yapma kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi de, yılda 1.5 milyon Euro para kazanan Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Kanarya, Ekvadorlu golcü oyuncuya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi hazırladı.

Öte yandan, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmnesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki oyuncu, çıktığı 90 maçta 41 gol ve 14 asist kaydetti.

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