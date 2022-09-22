YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

22.09.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Van'ın Erciş ilçesinde 35. dönem şeker pancarı alım kampanyası başladı.

Erciş Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, fabrikanın milletin alın teri ve emeğiyle bugünlere geldiğini söyledi.

Erciş Şeker Fabrikası'nın aynı zamanda sanayinin yüz akı olduğunu belirten Balcı, "İlimizin medarı iftiharı, tarımsal üretimin önemli bir unsuru olan fabrika, bölgemiz için çok önemli bir yatırımdır. Bunun farkındayız. Alım kampanyasının ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Üretim yapan çiftçilere teşekkür ediyorum." dedi.

Fabrika Müdürü Sezai Doğan ise fabrikada 585 personelle yaklaşık 212 bin ton pancarın işleneceğini belirtti.

Fabrikada günlük 2 bin 200 ton pancarın işlendiğini anlatan Doğan, "Kapasitemizi artırmak için gerekli gayreti gösteriyoruz. Aralıksız üretim yapacağız. 212 bin ton şeker pancarından 33 bin ton kristal şeker, 760 ton melas, 66 bin ton yaş pancar posası üretimi hedefliyoruz. 1988 yılından bu yana çalışan fabrikamız ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Kampanya döneminde 625 milyon lira katma değer hedefimiz var." diye konuştu.

Programa, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van Erciş

Van Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:47
Öğle
12:04
İkindi
15:30
Akşam
18:12
Yatsı
19:29

Van Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Perşembe

Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Akıllı Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.