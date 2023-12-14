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Erciş’te “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı

14.12.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı.Erciş Kaymakamlığının toplantı salonunda yapılan toplantıda; aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunmasına yönelik Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı.
Erciş Kaymakamlığının toplantı salonunda yapılan toplantıda; aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunmasına yönelik Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Paydaş kurumlar ile birlikte şiddet olaylarının önlenmesi ve çocukların hizmetlere erişiminin yerinde ve zamanında olması için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinin yapıldığı toplantıya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kurum amirleri katıldı.

Erciş’te “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı

Erciş’te “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı

Erciş’te “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı

Erciş’te “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı

Erciş’te “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı

Erciş’te “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı

Erciş’te “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı

Erciş’te “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı

Erciş’te “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı
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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet

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