KAYSERİ (AA) - Erciyes, yarın başlayıp 25 Ekim'de sona erecek Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na ev sahipliği yapacak.
Erciyes Kayak Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre bisikletçiler, hem Erciyes Dağı'nın volkanik arazisinde hem de tarih ve doğanın iç içe olduğu Koramaz Vadisi'nde pedal çevirecek.
Organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türkiye Bisiklet Federasyonu, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizm Derneği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ desteği ile gerçekleştirilecek.
Dağ bisikleti yarışları cross country olimpik/XCO-C2 ve cross country/XCC-C3 elit kadın, elit erkekler kategorilerinde düzenlenecek.
Yarışların ilki, 17-18 Eylül'de Kayseri MTB Cup ve Erciyes MTB Cup etabı ile başlayacak.
Sporcular, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ndeki parkurda pedal çevirecek.
24-25 Eylül'de ise Miniature Cappadocia MTB Cup ve Soğanlı MTB Cup yarışları gerçekleştirilecek.
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başlıyor
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