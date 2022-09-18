Alınan bilgiye göre, Erciyes Dağı'na tırmanış yapmak için Ankara'dan gelen 7 kişilik gruptan 2'si yorulunca inişe geçti.

Erciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü

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