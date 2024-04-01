Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci yarışıyordu! İşte belediye başkanı seçilen ünlü isimler

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı.





Gazeteci ve sunucu Mesut Yar: Bağımsız / Muğla - Datça adayı, %7,39 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının arkasında yer aldı.

Lâl Denizli: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir - Çeşme adayı, yüzde 54,00 oy oranı ile rakiplerini geride bırakmış durumda.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara - Etimesgut adayı, 56,17 oy oranı ile ilk sırada.

AKUT'un kurucusu ve sporcu Nasuh Mahruki: Bağımsız olarak İstanbul -Beşiktaş adayı, yüzde 11,09 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının ardından üçüncü sırada.