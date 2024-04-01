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  4. Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci yarışıyordu! İşte belediye başkanı seçilen ünlü isimler

Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci yarışıyordu! İşte belediye başkanı seçilen ünlü isimler

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2024 01:47
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Erdal Beşikçioğlu, Lâl Denizli, Mesut Yar, Nasuh Mahruki, İrfan Değirmenci, Gökhan Zan ve Davut Güloğlu gibi ünlü isimlerin yarıştığı yerel seçimlere sonuçlar damga vurdu. Bazı il ve ilçelerde ünlü isimlerin aldıkları oy oranları dikkat çekerken, belediye başkanı seçilen isimler gündem yarattı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı.

Yerel Seçim 2024

Gazeteci ve sunucu Mesut Yar: Bağımsız / Muğla - Datça adayı, %7,39 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının arkasında yer aldı.
Lâl Denizli: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir - Çeşme adayı, yüzde 54,00 oy oranı ile rakiplerini geride bırakmış durumda.
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara - Etimesgut adayı, 56,17 oy oranı ile ilk sırada.
AKUT'un kurucusu ve sporcu Nasuh Mahruki: Bağımsız olarak İstanbul -Beşiktaş adayı, yüzde 11,09 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının ardından üçüncü sırada.
Şarkıcı Davut Güloğlu: Yeniden Refah Partisi / Düzce Belediyesi adayı, yüzde 29,52 oy oranı ile AK Parti adayının ardından ikinci sırada.
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