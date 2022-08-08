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Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

08.08.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 520 personelin görev aldığı operasyonun ilk gününde sığınak/barınak imha edildi

Bitlis'te 520 personelin katılımıyla "Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonla terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlanıyor.

Eren Abluka-32 (Bitlis-Van-Azapşarı) Şehit GK Ekrem Akkaya Operasyonu Bitlis ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca müştereken gerçekleştiriliyor.

Operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 520 personel (51 operasyonel tim) görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Bitlis Hizan ilçesi Azapşar Mahallesi kırsalında yapılan arama taramada, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 4 sığınak ve barınak tespit edildi. Çok miktarda gıda, yaşam, temizlik malzemesi imha edilirken, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteğiyle inanç ve kararlılıkla başarıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

- Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 520 personelin görev aldığı operasyonun ilk gününde sığınak/barınak imha edildi

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

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