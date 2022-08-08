Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

Operasyonun ilk gününde, Bitlis Hizan ilçesi Azapşar Mahallesi kırsalında yapılan arama taramada, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 4 sığınak ve barınak tespit edildi. Çok miktarda gıda, yaşam, temizlik malzemesi imha edilirken, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonla terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlanıyor.

- Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 520 personelin görev aldığı operasyonun ilk gününde sığınak/barınak imha edildi

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