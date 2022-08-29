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Eren Abluka-35 Operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınakta silah ve mühimmat bulundu

29.08.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eren Abluka-35 Operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınakta silah ve mühimmat bulundu

Eren Abluka-35 Operasyonunda, Van İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen sığınak ve mağarada patlayıcı madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı mevkisinde terör örgütü PKK/KCK'ya ait sözde bölge cephanesi olarak kullanılan mağara ve sığınak tespit edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince, istihbarat çalışmaları sonucu tespit edilen sığınakta, 20 kilogram TNT patlayıcı, 1 zaman ayarlı EYP düzeneği, 40 fünye, 20 bomba düzeneği için güçlendirici elektronik parça ve ledler, 1 elektronik devre paneli, 19 AK-47, 1 HK-33 piyade tüfeği, 1 M-16, 1 T-40 bomba atar, 1 PKM makineli tüfek, 1 PKM namlusu, 18 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2883 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 6 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 99 farklı silahlara ait şarjör ile çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

Eren Abluka-35 Operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınakta silah ve mühimmat bulundu

Eren Abluka-35 Operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınakta silah ve mühimmat bulundu

Eren Abluka-35 Operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınakta silah ve mühimmat bulundu

Eren Abluka-35 Operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınakta silah ve mühimmat bulundu

Eren Abluka-35 Operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınakta silah ve mühimmat bulundu

Eren Abluka-35 Operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınakta silah ve mühimmat bulundu

Eren Abluka-35 Operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınakta silah ve mühimmat bulundu

Eren Abluka-35 Operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınakta silah ve mühimmat bulundu

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Van mağara silah sığınak mühimmat

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