Erkan Petekkaya oğlu Cem Cano'yu paylaştı! Babasının boyuna gelmiş

O Kız dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın oğlu merak konusu oldu. 2003 yılında Didem Petekkaya ile nikah masasına oturan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano son haliyle olay oldu.
Yaptığı çıkışlarla ve Acun Ilıcalı'yla yaşadığı gerilimle uzun süre gündemde kalan Erkan Petekkaya'nın olu babasının boyuna yetişti.
Babasının boyuna yetişen Cem Cano için "Çok yakışıklı bir delikanlı olmuş", "Babasının kopyası", "Babasının boyuna gelmiş" yorumları yağdı.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri