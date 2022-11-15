Erkan Petekkaya oğlu Cem Cano'yu paylaştı! Babasının boyuna gelmiş

O Kız dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın oğlu merak konusu oldu. 2003 yılında Didem Petekkaya ile nikah masasına oturan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano son haliyle olay oldu.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.