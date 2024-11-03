Erman Toroğlu, Arda Kardeşler için ortaya öyle bir iddia attı ki, gündem yine Galatasaray maçına çevrildi! ''İyi bilen birisi ismini vermem!”

Galatasaray-Beşiktaş maçında sarı-kırmızılı oyunculara vermediği kırmızı kartlarla gündeme gelen Arda Kardeşler, ceza olarak PFDK tarafından sezonun ilk yarısına kadar hiçbir maça verilmeme kararı alındı. Bu karar sonrası Erman Toroğlu'ndan ilginç bir iddia geldi.
“Arda Kardeşler için çok güvendiğim birisi bana "İyi tanırım, maç Galatasaray stadındaysa Galatasaray lehine çalar. Beşiktaş stadındaysa da Beşiktaş lehine çalar" dedi. İyi bilen birisi ismini vermem!”
"Net söylüyorum bunu. Yürek yok kendisinde. Onlar gidip kendilerine yürek satın alsınlar."
"Bunlarda koyun yüreği bile yok. Hakem korkak olmaz."
"Bir defa ölürsün ya. Bırak hakemliği ya..."
"Hakemliği bırakırsan, çoluk çocuk ne olacak diye düşünürsen zaten yanmışsın."