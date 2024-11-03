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  4. Erman Toroğlu, Arda Kardeşler için ortaya öyle bir iddia attı ki, gündem yine Galatasaray maçına çevrildi! ''İyi bilen birisi ismini vermem!”

Erman Toroğlu, Arda Kardeşler için ortaya öyle bir iddia attı ki, gündem yine Galatasaray maçına çevrildi! ''İyi bilen birisi ismini vermem!”

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.11.2024 08:09
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Galatasaray-Beşiktaş maçının olay hakemi Arda Kardeşler için Erman Toroğlu'ndan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Derbide verdiği tartışmalı kararlardan sonra devre arasına kadar dinlendirilme kararı alan Arda Kardeşler'e maç verilmeyecek. Toroğlu'nun iddiasına göre ise olay hiç de basit değil...

Galatasaray-Beşiktaş maçında sarı-kırmızılı oyunculara vermediği kırmızı kartlarla gündeme gelen Arda Kardeşler, ceza olarak PFDK tarafından sezonun ilk yarısına kadar hiçbir maça verilmeme kararı alındı. Bu karar sonrası Erman Toroğlu'ndan ilginç bir iddia geldi.

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"İYİ TANIRIM DEDİ, İSMİNİ SÖYLEMEM!"

"İYİ TANIRIM DEDİ, İSMİNİ SÖYLEMEM!"

“Arda Kardeşler için çok güvendiğim birisi bana "İyi tanırım, maç Galatasaray stadındaysa Galatasaray lehine çalar. Beşiktaş stadındaysa da Beşiktaş lehine çalar" dedi. İyi bilen birisi ismini vermem!”

"YÜREK YOK KENDİSİNDE"

"YÜREK YOK KENDİSİNDE"

"Net söylüyorum bunu. Yürek yok kendisinde. Onlar gidip kendilerine yürek satın alsınlar."

"HAKEM KORKAK OLMAZ"

"HAKEM KORKAK OLMAZ"

"Bunlarda koyun yüreği bile yok. Hakem korkak olmaz."

"BIRAK HAKEMLİĞİ"

"BIRAK HAKEMLİĞİ"

"Bir defa ölürsün ya. Bırak hakemliği ya..."

"ÇOLUK ÇOCUK NE OLACAK DİYE DÜŞÜNÜRSEN..."

"ÇOLUK ÇOCUK NE OLACAK DİYE DÜŞÜNÜRSEN..."

"Hakemliği bırakırsan, çoluk çocuk ne olacak diye düşünürsen zaten yanmışsın."

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Erman Toroğlu Arda Kardeşler beşiktaş galatasaray
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