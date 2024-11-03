Erman Toroğlu, Arda Kardeşler için ortaya öyle bir iddia attı ki, gündem yine Galatasaray maçına çevrildi! ''İyi bilen birisi ismini vermem!”

Galatasaray-Beşiktaş maçında sarı-kırmızılı oyunculara vermediği kırmızı kartlarla gündeme gelen Arda Kardeşler, ceza olarak PFDK tarafından sezonun ilk yarısına kadar hiçbir maça verilmeme kararı alındı. Bu karar sonrası Erman Toroğlu'ndan ilginç bir iddia geldi.