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  4. Erman Toroğlu canlı yayında Galatasaray'ın şampiyonluğun ilan etti! Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı

Erman Toroğlu canlı yayında Galatasaray'ın şampiyonluğun ilan etti! Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.04.2025 08:50
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Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybının yankıları devam ederken ünlü yorumcu Erman Toroğlu mücadelenin ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. Toroğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe için ise oldukça sert eleştiriler yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kayserispor ile 90+4. dakikada kalesinde gördüğü golle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında oldukça kritik bir puan kaybı yaşamış ve lider Galatasaray ile olan puan farkını 5'e yükseltirken rakibine bitime 6 hafta kala çok önemli bir avantaj vermiş oldu.

Mücadelenin yankıları devam ederken ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Ekol TV'de Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçı değerlendirdi. Toroğlu değerlendirmesinde Fenerbahçe için 'İntihar etti' ifadesini kullanırken, Galatasaray'ın şampiyonluğunun da ilan etti.

İŞTE O SÖZLER...

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"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI OLSUN"

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI OLSUN"

"Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. 5’inci yıldız net. Bundan sonra bu Fenerbahçe dikiş tutmaz. Bir takım düşünün, 5 oyuncusu kart cezalısı, oyuna giren oyuncuları 17-18-19 yaşlarında. Ağızları süt kokuyor. Öbür tarafta da o bebelerin dedeleri oynuyor. Bebeler dedeleri yendiler. Takım oldukları için yendiler. Berabere kaldılar ama bu galibiyetten öte bir şey."

"TAKIMINA GÜVENMİYOR"

"TAKIMINA GÜVENMİYOR"

"Fenerbahçe seyircisi baskı yapmadı, takımına güvenmiyor, teknik direktörüne güvenmiyor. Güvenmediği için de çok fazla bağıramıyor. Galatasaray seyircisi hakemin ve rakibin üstüne yığılıyor. Kendi takımını itiyor."

"FENERBAHÇE İNTİHAR ETTİ" 

"FENERBAHÇE İNTİHAR ETTİ" 

"Fenerbahçe intihar etti. Bir takım düşünün Kayserispor. Bir teknik adam getiriyor. Kayserispor bu teknik adam ile çok farklı bir futbol oynamaya başlıyor. Adam bunu hep yükselterek geliyor. Bir takım düşün, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri diyorsun. Oynattığı futbol rezalet. Verdiğin fazla, aldığın yok. Kayserispor takım, Fenerbahçe takım değil."

"RAKİBİ TAHRİK EDERSİN" 

"RAKİBİ TAHRİK EDERSİN" 

"Maç 3-2 oldu, 7 dakika uzatma. Hiç telaşe etmediler, pas yaptılar. Fenerbahçe kalecisi tehlikeyi gördü. Uzatmada topu tuttu, yere yattı. Fenerbahçe kalecisi İstanbul’da kendi saha ve seyircisinin önünde vakit geçirmeye çalışıyor. Zavallılığı düşünebiliyor musun? Yere yattığın zaman rakibini tahrik edersin"

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Süper Lig Erman Toroğlu son dakika Şampiyon fenerbahçe galatasaray galatasray
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