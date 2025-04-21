Erman Toroğlu canlı yayında Galatasaray'ın şampiyonluğun ilan etti! Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kayserispor ile 90+4. dakikada kalesinde gördüğü golle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında oldukça kritik bir puan kaybı yaşamış ve lider Galatasaray ile olan puan farkını 5'e yükseltirken rakibine bitime 6 hafta kala çok önemli bir avantaj vermiş oldu.

Mücadelenin yankıları devam ederken ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Ekol TV'de Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçı değerlendirdi. Toroğlu değerlendirmesinde Fenerbahçe için 'İntihar etti' ifadesini kullanırken, Galatasaray'ın şampiyonluğunun da ilan etti.

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