Erman Toroğlu'dan Galatasaray İstanbulspor maçı sonrası Sarı-Kırmızılılar'a sert eleştiri! Ecel terleri...

Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk ederken, liderlik için sahaya çıkan Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve zirveye oturmayı başardı.

Sarı-Kırmızılılar mücadelenin mücadeleyi Gomis'in 15 ve 37. dakikada kaydettiği gollerle 2-1 kazanırken, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında sergilenen futbol eleştiri alırken, usta yazar Erman Toroğlu, köşe yazısında Okan Buruk ve Galatasaray'a eleştirilerde bulundu.

Toroğlu yazısında "Kazanabilirsin ama senden kademe olarak aşağıda bir takımın karşısında ecel terleri döken, panikleyen bir Galatasaray ve seyircisi vardı." ifadelerini kullandı.

İŞTE ERMAN TOROĞLU'NUN O YAZISI...