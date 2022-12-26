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Erman Toroğlu'dan Galatasaray İstanbulspor maçı sonrası Sarı-Kırmızılılar'a sert eleştiri! Ecel terleri...

26.12.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile hız kesmeden devam etti. 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar liderlik için çıktığı mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarırken, usta kalem Erman Toroğlu mücadelenin ardından Galatasaray'ı sert bir dille eleştirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk ederken, liderlik için sahaya çıkan Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve zirveye oturmayı başardı.

Sarı-Kırmızılılar mücadelenin mücadeleyi Gomis'in 15 ve 37. dakikada kaydettiği gollerle 2-1 kazanırken, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında sergilenen futbol eleştiri alırken, usta yazar Erman Toroğlu, köşe yazısında Okan Buruk ve Galatasaray'a eleştirilerde bulundu.

Toroğlu yazısında "Kazanabilirsin ama senden kademe olarak aşağıda bir takımın karşısında ecel terleri döken, panikleyen bir Galatasaray ve seyircisi vardı." ifadelerini kullandı.

İŞTE ERMAN TOROĞLU'NUN O YAZISI...

İki takım arasında büyük kalite farkı var... Ama bu kadar fark olmasına rağmen Galatasaray 2-0'ı yakaladıktan sonra oyunun hakimiyetini İstanbulspor'a bıraktı.

Hiçbir zaman garanti olmayan bir netice futbolda ama oluyor böyle şeyler...

Maalesef Türkiye'de akşam yatılıyor, sabah karar alınıyor ligdeki takım adeti değişiyor. Sahası, seyircisi olmayan takımların bazı yerlerde olmaması gerekir.

Galatasaray'da ilk yarı Gomis sahneye çıktı, işi bitirdi. Bence bu sene Süper Lig'de Gomis kadar, oynadığı sürelerde takımına faydalı olan bir oyuncu tahmin ediyorum ki yoktur. Golleri atmasının yanında pres yaptı, kendi kale sahasına geldi top çıkardı, her şeyi yapmaya çalıştı, tek kelimeyle bravo...

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle hava yakalamıştı. Fenerbahçe'nin Giresun yenilgisi, ardından da Trabzonspor mağlubiyetini avantaja çevirdi ama dün İstanbulspor maçı gösterdi ki öyle isimle kazanılmıyor.

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