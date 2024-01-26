Erman Toroğlu Kerem'in frikik golünde kurdurulan baraja demediğini bırakmadı! "Herkesi aptal yerine koymuş, rezalet"

"REZALET"

"Ya MHK'deki arkadaşlar hiç matematik, geometri falan okudunuz mu acaba? Bu ne rezalet? 13.5 metreden az değil bu baraj. Bilgisayarla ölçün bunu. Bu 9.15'te değil 10.15'te de değil 11.15'te değil." (Görüntüler BeIn Sports'tan alınmıştır)