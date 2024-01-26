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Erman Toroğlu Kerem'in frikik golünde kurdurulan baraja demediğini bırakmadı! "Herkesi aptal yerine koymuş, rezalet"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 08:44 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u 3-1 ile geçen Galatasaray'ın galibiyetinin yankıları sürerken, eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu karşılaşmanın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Toroğlu, Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı öncesi Torreira'nın faul yaptığını söylerken, Kerem'in frikik golünde kurulan barajın hatalı olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın geriden gelerek 3-1 mağlup ettiği İstanbulspor karşılaşmasının yankıları sürerken, usta yorumcu Erman Toroğlu karşılaşmanın ardından A Spor ekranlarında mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu İstanbulspor'un golünün iptal edilerek, Galatasaray'a penaltı verilmesine dair konuşurken Torreira'nın penaltıya sebebiyet veren Ali Yaşar'a faul yaptığını öne sürdü.

Öte yandan Toroğlu Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golünde kurulan barajın yanlış olduğunu iddia etti.

İŞTE TOROĞLU'NUN O SÖZLERİ
Canlı Skor

"TORREIRA FAUL YAPIYOR"

"TORREIRA FAUL YAPIYOR"

"Lucas Torreira, penaltıya sebebiyet veren Ali Yaşar'a faul yapıyor. Ben olsam hakemi VAR'a çağırır, bu pozisyona baktırırım."

"Verirsin ya da vermezsin. Bu pozisyon Galatasaray'ın aleyhine olsa çağırırlar mı çağırmazlar mı?"

"HERKESİ APTAL YERİNE KOYMUŞ"

"HERKESİ APTAL YERİNE KOYMUŞ"

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı golde kurulan baraj hakkında da konuşan Toroğlu, "Böyle bir baraj kurdurulmaz. Ben oynasam ya atılırım ya da bu barajı oraya koydurtmam. Aptal yerine koymuş herkesi."

"REZALET"

"REZALET"

"Ya MHK'deki arkadaşlar hiç matematik, geometri falan okudunuz mu acaba? Bu ne rezalet? 13.5 metreden az değil bu baraj. Bilgisayarla ölçün bunu. Bu 9.15'te değil 10.15'te de değil 11.15'te değil." (Görüntüler BeIn Sports'tan alınmıştır)

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