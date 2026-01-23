Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe taraftarını kızdıran tavsiye!

Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe’nin kendi sahasında İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi tüm yönleriyle masaya yatırarak, alınan sonucun nedenlerini, oyun içindeki kırılma anlarını ve sarı-lacivertlilerin performansını köşe yazılarında ayrıntılı şekilde değerlendirdi.
"Adamlar Fenerbahçe’ye göre daha iyi takım. 10 maç oynasalar 9’unda Fener’i yenerler. Kusura bakmayın, futbol anlayışı olarak benim görüşüm. Ha bu Fenerbahçe’yi kötülemek değil. Fenerbahçe Tedesco ile iyi şeyler yapmaya başladı ama bu işler birkaç ayda olmaz. İnşallah Fenerbahçe girdiği bu yolda devam eder. Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Bence bu Avrupa kupalarını öyle oynamalı ki oldu oldu, olmadı çay demleriz. Burası onlara hem yorgunluk verir hem de sakatlık getirir. Hedef Türkiye şampiyonluğu olmalı. Bazılarına ters gelir ama maalesef gerçek. Dün akşam adamlar hak etti ve kazanıp gittiler. Çok da zorlanmadılar." (Sözcü)
"Sonuca isyan eden Fenerbahçe takımı vardı ama, bu organize savunmayı sarsmak kolay değildi. Gelişen bir takım olarak neler yapabileceklerini ve sınırlarını çok iyi öğrendikleri maçı oynadılar. Yeni transferlerin girmesi ile takım dengesi pozitif yönde etkilenecek. Çok iyi bir takım karşısında (Aston Villa), çok iyi takım olmak için mesafe kaydeden Fenerbahçe için yenilgiye rağmen "eyvah" diyemiyoruz. Daha çok yolları var." (Fotomaç)
"Fenerbahçe, baskı yaparken bütün riskleri almaya başlamıştı. Aston Villa, savunmasını geriye yaslarken Unai Emery, 4 oyuncusunu birden aynı anda değiştirdi. İngiliz ekibi önce savunma demeye başlamıştı son bölüme girerken. Asensio, ikinci yarıda da fazla kendini gösteremedi. Esas mesele maalesef aradaki lig farkıydı. Özellikle ikili mücadelelerde konuk takım daha kuvvetliydi. Bu maçtan en azından bir beraberlik çıkmalıydı." (Sözcü)
"Türkiye liglerinde iyiyiz de Avrupa'ya açıldığımız zaman gerçekler ortaya çıkıyor. Bu takımda olması lazım kişiler ve olmaması gereken kişiler netleşiyor. Bizde ne yazık ki Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynayacak forveti yok. Kendimizi kandırmayalım. Alınan futbolcular Türkiye ve Süper Lig için iyi olabilir." (Akşam)
"Fenerbahçe'de esas sorun şu; günümüz futbolunda üretkenlik için kanat forvetlerinin adam eksiltmesi ve devamlılığı lazım. Nene ile Kerem çalım atarak bir kişi dahi eksiltemediler. Bu durumda santrforlardan da fazla bir şey beklemek mümkün olmuyor. Duran zaten dengesiz girişlerle hep yerde. Takımın en iyisi İsmail'di. Zor maçlarda hırsı ve gücü ile ön plana o çıkıyor. Skriniar kalitesiyle bağdaşmayan gereksiz kart görerek cezalı duruma düştü. İyi ki VAR devreye girmedi!" (Sabah)
